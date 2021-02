Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Diebstahl eines Kühlaufliegers

Kassel (ots)

Am heutigen Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr wurde der Diebstahl eines Kühlaufliegers in Korbach festgestellt. Nach Angaben des Anzeigenerstatters wurde der Kühlauflieger gestern Abend gegen 19.00 Uhr am Kreuzungsbereich Medebacher Landstraße/Nelkenstraße, auf dem dortigen Schotterparkplatz, abgestellt. Der weiße Auflieger vom Hersteller "Schmitz Cargobull", hat das Kennzeichen WA-AS 888 und besitzt einen Zeitwert von ca. 14.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem bzw. den Täter(n) geben können, werden gebeten sich mit der Kripo in Korbach unter 05631-971-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell