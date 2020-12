Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrs-Kontrolltrupp unterwegs

LautereckenLauterecken (ots)

Eine Gruppe von Verkehrsexperten haben am Mittwochabend im Dienstbereich der Polizeiinspektion Lauterecken Kontrollen durchgeführt. Die Beamten waren zum Teil mit zivilen Dienstwagen unterwegs, richteten jedoch auch an verschiedenen Orten Standkontrollen ein. In Hinzweiler war der Fahrer eines Kleinkraftrades zu einem Atemalkoholtest bereit. Mit einem Wert von 0,44 Promille durfte er das Fahrzeug abstellen und lief ohne weitere Maßnahmen befürchten zu müssen nach Hause. In Essweiler sollte ein Roller-Fahrer kontrolliert werden. Offensichtlich war er sich der Umstände mehr als bewusst als das Blaulicht am Dienstwagen für ihn anging. Er flüchtete noch in ein Wohnhaus, konnte dort jedoch angesprochen werden. Er ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Roller gehört einem Bekannten. Drei Verwarnungen mit Verwarngeld und vier Mängelberichte kamen noch dazu, bevor die Polizisten zur Dienststelle zurückkehrten. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell