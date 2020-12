Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: dreister Diebstahl eines Katalysators

BreitenbachBreitenbach (ots)

Gestern Nachmittag zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr entwenden unbekannte Personen den Katalysator an einem in der Altenkircher Straße abgestellten Renault Megane. Der Fahrzeugeigentümer bemerkte den Diebstahl, nach dem er von seinem Sparziergang zurückkehrte. Anhand der Spuren ist davon auszugehen, dass das Bauteil mit einer Akkuflex sauber abgetrennt wurde. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Ein gleicher Diebstahl ereignete sich von einigen Wochen auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Kusel. Die Täter scheinen keine Scheu zu haben, bei der Tatausführung gesehen zu werden. Bei Erkennen solcher Situationen bittet die Polizei um sofortige telefonische Kontaktaufnahme. Ein Ansprechen der Personen sollte unterbleiben. Augenmerk soll auf das etwaig benutzte Täterfahrzeug mit Typ, Farbe und Kennzeichen gelegt werden.

Dieses Diebstahl-Phänomen tritt aktuell bundesweit auf.

Die Polizei bittet im vorgenannten Fall um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) oder an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).|pikus

