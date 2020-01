Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Einbruch

Pirmasens (ots)

Am 04.01.2020 gegen Mittag stellte der Eigentümer eines Hauses in der Römerstraße in Windsberg an seiner Kellertür fest, dass dort durch einen bislang Unbekannten die Schrauben an der Verblendung der Drückergarnitur gelöst wurden. Vermutlich wurde der oder die Täter durch den Eigentümer gestört, denn dieser hörte am Abend vorher verdächtige Geräusche hinter seinem Haus und schaute nach. Hierbei schaltete er das Licht an. Ein Schaden entstand nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell