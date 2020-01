Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl eines Mofas

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 02.01.2020, gegen 18:00 Uhr, stellte der Geschädigte sein schwarz-silberfarbenes Mofa der Marke Yiying im Hinterhof des Anwesens Ixheimer Straße 154 in Zweibrücken ab. Als er am Folgetag gegen 11:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, war dieses nicht mehr da. Das Mofa war nicht mit einer Wegfahrsperre gesichert und wurde vermutlich durch noch unbekannte Täter entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

