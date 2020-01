Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Einbruch in Netto Markt

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum 04.01.2020 wurde gegen 03:20 Uhr am Netto Markt in der Friedrich-Ebert-Straße in Zweibrücken eine beschädigte Fensterscheibe festgestellt. Es stellte sich heraus, dass ein mit einem Stahlgitter gesichertes Fenster durch unbekannte Täter eingeschlagen worden war. Aufgrund des Gitters gelangten sie nicht in das Gebäude, konnten jedoch durch Hindurchgreifen die Fensterscheibe öffnen. Durch das offene Fenster gelang es ihnen, aus einem direkt unter dem Fenster abgestellten Einkaufswagen, Zigaretten und Kopfhörer der Marke Blaupunkt zu entwenden. Die genaue Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

