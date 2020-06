Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision abgewendet. Fahrradfahrer stürzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Montagabend (08.06., 19.00 Uhr) stürzte ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer an der Kreuzung Südwestweg/ Pfarrer-Grochtdreis-Straße in Friedrichsdorf und verletzte sich leicht. Vorangegangen war dem Sturz eine Begegnung mit einer 45-jährigen BMW-Fahrerin aus Gütersloh, die aus der Pfarrer-Grochtdreis-Straße nach links auf den Südwestweg fahren wollte und dabei den Pedelec-Fahrer zu spät erblickte. In Folge einer starken Bremsung stürzte der 53-Jährige auf die Motorhaube des BMW. Zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht.

Der leichtverletzte Radfahrer konnte im Anschluss an eine Erstversorgung durch eingesetzte Rettungskräfte entlassen werden.

