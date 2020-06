Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Ein geparkter, blauer Ford Kuga wurde in der Nacht zu Dienstag an der Waldenburger Straße bei einer Unfallflucht so stark beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro entstanden ist. Am Unfallort lagen noch Teile vom anderen Auto. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um die Schäden zu kümmern.

Herten:

Bei einer Unfallflucht an der Kronstädter Straße ist am Montag zwischen 09.30 h und 14.05 h ein geparkter VW Touran beschädigt worden. Der Wagen hat einen Unfallschaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern flüchtete vom Unfallort.

Recklinghausen:

Innerhalb von zehn Minuten ereignete sich am Montag eine Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz an der Straße "Am Waldschlösschen". Ein geparkter VW Polo wurde zwischen 12.20 h und 12.30 h von einem anderen Auto beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

