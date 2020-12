Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Farbschmierereien am Wasserhochbehälter

LautereckenLauterecken (ots)

Städtische Mitarbeiter haben am Mittwochnachmittag die Polizei über Farbschmierereien am Wasserhochbehälter verständigt. Das Gebäude am Feldwirtschaftsweg in der Verlängerung des Mühlackerweges neben dem Funkmast beziehungsweise Umsetzer, war auf allen Seiten mit Buchstaben-Gebilden verunstaltet. Auch auf dem geteerten Weg waren Buchstaben zu finden. Ob ein Plastikkorb mit altem Porzellan ebenfalls von den Schmierfinken zurückgelassen wurde, ist noch offen. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

