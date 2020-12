Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: medizinischer Notfall

OberstaufenbachOberstaufenbach (ots)

Gestern ereignete sich um die Mittagszeit ein medizinischer Notfall in Oberstaufenbach. Eine Person verstarb. Es handelte sich dabei um einen 43-jährigen US-Amerikaner. Er und seine Ehefrau sind an COVID-19 erkrankt und waren seit einer Woche in Quarantäne. Weil sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, wollte die Frau ihren Mann in ein Krankenhaus fahren. Der 43-Jährige klagte über Atembeschwerden. Auf dem Weg ins US-Hospital kollabierte der 43-Jährige auf dem Beifahrersitz. Seine Frau und zwei Ersthelfer reanimierten den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Sie trugen dabei keine Schutzausstattung. Alle Versuche der Helfer und Rettungskräfte, den Mann wiederzubeleben, waren erfolglos. Er verstarb. Weil es sich um einen US-Bürger handelte, war auch die US-Militärpolizei vor Ort. Außerdem die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber. Die Einsatzkräfte trugen Schutzausstattung. Das zuständige Gesundheitsamt wurde über das Ereignis informiert. |pikus

