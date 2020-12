Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gefährliches Überholmanöver

AltenglanAltenglan (ots)

Einen "Beinahe-Unfall" erlebten Verkehrsteilnehmer auf der L 367 zwischen Altenglan und Friedelhausen am Dienstag gegen 13:15 Uhr. Im Bereich der "Alten Abdeckerei" überholte ein weißer Pkw Opel Corsa mit KUS-Kennzeichen einen schwarzen Golf mit KL-Kennzeichen. Kurz darauf, unmittelbar vor einer scharfen Kurve, überholte der weiße Kleinwagen ein weiteres Fahrzeug. Dessen Fahrer bemerkte ein entgegenkommendes Fahrzeug und bremste stark ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte er sein Gefährt ganz nah an die Leitplanke. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges musste ausweichen und geriet ins Schlingern. Kurz vor der Böschung konnte er sein Fahrzeug wieder kontrollieren und auf der Fahrbahn halten. Dieses Fahrzeug war rot und möglicherweise ein Pick-up. Dieser Verkehrsteilnehmer wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter Tel.: 06381 - 919-0 oder per e-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden. | pikus

