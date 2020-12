POL-PDKL: Neue Farbschmierereien In der Heimbach

Polizeidirektion Kaiserslautern

Neue Farbschmierereien sind nach der Nacht zum Sonntag an der öffentlichen Toilettenanlage In der Heimbach zu sehen. Schmierfinken haben sich dort vermutlich gegenseitig mit aufgesprühten Schriftzügen ausgetauscht. Die Polizeiinspektion in Lauterecken bittet um Hinweise zu Personen und Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen könnten. Dies betrifft auch die sichtbaren Schriftzüge wie zum Beispiel "Batzen" und "Nope". Wessen Synonyme könnten das sein? Die Polizei in der Veldenzstadt ist unter der Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

