Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hund stirbt nach Einnahme einer unbekannten Substanz

Wenden (ots)

Über eine Online-Anzeige wurde der Polizei am 26.09.20 mitgeteilt, dass in Hillmicke ein Hund gestorben sei. Nach Angaben der Hundehalterin habe ihr Hund am Wegesrand etwas gefressen. Zuhause habe sich das Tier mehrmals übergeben und starb schließlich. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um einen Feldweg in der Verlängerung des Alten Weges. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

