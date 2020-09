Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 64-Jährige bei Radunfall verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Alleinunfall hat sich am Montag (28. September) gegen 18.25 Uhr in Olpe eine 64-jährige Fahrradfahrerin verletzt. Sie befuhr die Straße "Am Attenberg" und wollte auf die "Günsestraße" nach links in Fahrtrichtung Thieringhausen abbiegen. Während des Abbiegens verlor sie nach eigenen Angaben das Gleichgewicht und fiel nach links um. Dabei verletzte sie sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Bild unter:

