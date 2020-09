Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Flucht: Flüchtiger widersetzt sich Beamten

Lennestadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Montag (28. September) auf Dienstag (29. September) um 23.30 Uhr in der Straße "An den Gärten" in Elspe ereignet hatte, flüchtete der Verursacher zunächst von der Unfallstelle, konnte aber durch einen Zeugen gestellt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand setzte sich der Beschuldigte an das Steuer seines Pkw und fuhr los. Kurz darauf kollidierte er bereits mit einem in der Straße geparkten Pkw. Anschließend wollte er sich vom Unfallort entfernen. Ein Zeuge griff ein, brachte ihn zurück zum Unfallort und alarmierte die Polizei. Als diese vor Ort eintraf, leugnete er zunächst die Fahrt. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen hohen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Bereits am Einsatzort musste der 38-Jährige mit Handfesseln fixiert werden, da er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen sperrte. Zur Blutprobenentnahme brachten ihn die Beamten schließlich auf die Polizeiwache. Auch dort wehrte er sich weiter. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

