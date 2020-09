Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auf frischer Tat ertappt: Unbekannter stiehlt Altkleider

Drolshagen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (29. September) hat gegen 1.15 Uhr eine Zeugin der Leistelle der Polizei einen Diebstahl aus einem Altkleidercontainer in der Gerberstraße in Drolshagen gemeldet. Sie hatte beobachtet, dass ein Unbekannter aus einem Container mehrere Säcke mit Altkleidern herausholte. Als die Beamten am Einsatzort ankamen, trafen sie den Tatverdächtigen noch an. Der 25-Jährige gab an, dass er nicht gewusst hätte, dass es verboten sei, aus dem Container Kleidung zu entwenden. Die Beamten forderten ihn auf, die Säcke wieder in den Behälter zurückzuwerfen. Der Aufforderung kam er nach. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige und erhoben eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell