Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Metallschilder am Parkplatz gestohlen

Sankt JulianSankt Julian (ots)

Metallschilder zum Kennzeichnen der Parkplatz-Zuweisung sind an der Grundschule / Kindertagesstätte in der Nacht zum Donnerstag (03.12.2020) gestohlen worden. Die in der Größe und Art von Autokennzeichen gefertigten Schilder waren an einer Mauer befestigt. Sie wurden mit Gewalt abgerissen. Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen, welche im fraglichen Zeitraum an der Straße zwischen dem Ortsteil Gumbsweiler und Glanbrücken gesehen wurden, bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

