Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnungseinbruchsdiebstahl

AltenglanAltenglan (ots)

Am Montag zwischen 11:00 Uhr und 18:45 Uhr dringen Unbekannte in eine Wohnung im Landgarten ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Objekt und durchwühlten Schränke und Schubladen. Es wurde Bargeld entwendet, zusätzlich entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet darum, ermittlungsrelevante Informationen an die Polizei Kusel unter der 06381-919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de mitzuteilen. |pikus

