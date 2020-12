Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gelöste Radschrauben

Steinbach am GlanSteinbach am Glan (ots)

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, stellte ein Fahrzeugnutzer am Dienstag letzter Woche seltsame Fahrgeräusche fest. Er hielt an und kurz danach löste sich das linke Vorderrad, bei näherer Untersuchung bemerkte der Fahrer dass alle Radmuttern am Reifen gelöst waren. Das Manipulieren an sicherheitsrelevanten Fahrzeugeinrichtungen stellt eine erhebliche Straftat dar und wird konsequent verfolgt. In diesem Zusammenhang weist Ihre Polizei darauf hin, das Fahrverhalten Ihres Fahrzeuges regelmäßig zu prüfen und die Fahrzeuge in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Dadurch kann eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr für sich und andere gewährleistet werden. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell