Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall durch ausgehobenen Gullydeckel

LautereckenLauterecken (ots)

Erneut wurden in Lauterecken Gullydeckel ausgehoben. In der Nacht zum Sonntag fuhr ein Pkw in der Hauptstraße über einen herausgehobenen Gullydeckel. Nachdem der sichtlich überraschte Fahrer einen Schaden an der Beifahrerseite seines Kleinwagens feststellte, informierte er die Polizei. Bereits Ende November wurden im Stadtgebiet von Lauterecken von Verkehrsteilnehmern mehrere Gullydeckel gemeldet, die nicht mehr den Kanalschacht abdeckten. Die Polizei weist daraufhin, dass solche "Streiche" kein Kavaliersdelikt sind und unter Umständen schwerwiegende Folgen haben können. Deshalb werden solche Vorfälle auch konsequent zur Anzeige gebracht. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Verantwortlichen geben können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken in Verbindung setzen. |pilek

