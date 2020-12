Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

RammelsbachRammelsbach (ots)

Am gestrigen Freitag, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich in der Glanstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine 63-Jährige Fahrzeugführerin eines Peugeot 206, aus bislang unbekannter Ursache, in ein geparkten Opel Crossland ungebremst auffuhr. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Während der Unfallaufnahme musste die Glanstraße für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000,-EUR. |pikus

