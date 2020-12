Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW kommt von Fahrbahn ab - vom Fahrer keine Spur

Am frühen Freitagmorgen wurde der Autobahnpolizei Kaiserslautern ein LKW im Straßengraben auf der A63 bei Dreisen mitgeteilt. Bei Eintreffen der Streife vor Ort staunten die Beamten nicht schlecht. Vom Fahrer, sowie dem Fahrzeugschlüssel fehlte jede Spur. Durch den Unfall wurde die Autobahn derart beschmutzt, sodass die Autobahnmeisterei diese reinigen musste. Für die Dauer der Reinigung und der Bergung, welche sich aufgrund des fehlenden Schlüssels verzögerte, musste die A63 in Richtung Kaiserslautern für zwei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers und der Unfallursache dauern an. Auf den Verursacher kommt ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu.

