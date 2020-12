Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnhausbrand - ohne Verletzte

UnterjeckenbachUnterjeckenbach (ots)

Von einem Brand sind drei Gebäude und ein Wintergarten in der Straße Unterdorf in der Nacht zum Freitag betroffen worden. Die in zwei Wohnhäusern anwesenden Männer blieben unverletzt. Aus bislang ungeklärten Gründen brach das Feuer vermutlich im Bereich des Anwesens Unterdorf 4 mit Wintergarten und angrenzender ehemaliger Scheune gegen 03:20 Uhr aus. Der Brand erweiterte sich fortfolgend auch auf das Anwesen Nummer 2. Das Anwesen Nummer 2 wurde nur zum Teil vom Feuer beschädigt. Die übrigen Gebäude brannten vollständig aus. Ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro wird angenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Fachkommissariat der Kriminaldirektion Kaiserslautern übernommen. Weit über hundert Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden direkt betroffenen Männer. |pilek-AH

