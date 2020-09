Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der BAB 1 gesucht

Beuren (ots)

Am Dienstag, 22.07.2020, ereignete sich gegen 18:35 Uhr auf der BAB 1, Gemarkung Beuren, kurz hinter der Raststätte Hochwald Ost, Fahrtrichtung Trier, ein Verkehrsunfall. Nach Angaben eines PKW-Fahrers befuhr dieser besagte Fahrbahn, als er auf eine LKW-Sattelzugmaschine aufschloss. Nachdem der PKW-Fahrer zum Überholen ansetzte und sich auf Höhe des LKW'S befand, zog dessen Fahrer nach links. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr der PKW-Fahrer ebenfalls nach links und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend unvermindert fort. Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich, Telefon:06502/9165-0, in Verbindung zu setzen.

