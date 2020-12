Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht in der Lehnstraße

KuselKusel (ots)

In der Zeit zwischen 10:00 und 13:30 Uhr kommt es am Donnerstag in der Lehnstraße zu einem Verkehrsunfall. Bislang unbekannter Fahrer beschädigte hierbei das linke Heck des vor dem Anwesen Nummer 16 abgestellten PKW des Geschädigten. Nach dem Zusammenstoß verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit ohne Angaben seiner Beteiligung gemacht zu haben. Am Mazda des Geschädigten entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Polizei Kusel sucht Zeugen der Tat und bittet um sachdienliche Hinweise unter 06381- 919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

