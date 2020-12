Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahren unter Drogeneinfluss ist verboten

Offenbach-HundheimOffenbach-Hundheim (ots)

Verdachtsmomente auf eine Betäubungsmittel-Beeinflussung haben am Mittwochmittag zu einer intensiveren Polizeikontrolle geführt. Bereits bei der Aushändigung der Papiere keimte die Vermutung auf, dass die Gesprächs- und Handlungsabläufe des PKW-Fahrers beeinträchtigt sein könnten. Die Beamten hatten den 20-Jährigen in der Saarstraße angehalten. Nach einer Belehrung wurde ein standardisierter Test durchgeführt. Letztlich erhielt der junge Mann die Gelegenheit den Verdacht mit einem freiwilligen Urintest auszuräumen. Die Folge war jedoch, dass die Probe THC (Tetrahydrocannabinol) positiv anzeigte. Dies hatte zur Folge, dass er nicht weiterfahren durfte. Eine Blutprobe wurde zur Beweissicherung sichergestellt und die Führerscheinstelle vorinformiert. Nach der Auswertung der Blutprobe werden die nächsten Schritte eingeleitet. In der Regel folgt einer Verdachtsbestätigung eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. Nach der ergänzenden Verständigung der Führerscheinstelle wird diese den 20-Jährigen zu einem Gespräch einladen. |pilek-AH

