Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsüberwachung bei Kita und Grundschule

MeisenheimMeisenheim (ots)

Immer mal wieder beobachtet der Bezirksbeamte der Polizeiinspektion Lauterecken die Verkehrssituation an Kindertagesstätte und Grundschule. Die besondere Verkehrsführung in der Präses-Held-Straße wird nicht von allen Verkehrsteilnehmern beachtet. Eine Zeugin sprach von "chaotischen Zuständen", was sich allerdings am Montagmittag durch den Polizeibeamten Martin Seibel nicht bestätigt fand. Er sprach lediglich eine Verwarnung aus. Ein PKW-Fahrer hatte die den Schulbussen vorbehaltene Straße benutzt. Weitere Kontrollen sind vorgesehen, gegebenenfalls auch mal in Zivil, so dass "Unbelehrbare" sich nicht auf die erkennbaren Streifenwagen einstellen können. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell