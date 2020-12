Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fischreiher nehmen auch am Unfallgeschehen teil

GrumbachGrumbach (ots)

Gerade gestern hat die Polizei in Lauterecken über Episoden und Unfälle mit Tieren im Straßenverkehr und anderenorts berichtet. Am gleichen Abend kam dann die Spezies Fischreiher dazu, die nicht unerwähnt bleiben soll: Auf der B 270 kollidierte bei Grumbach am späten Montagabend ein PKW mit einem Fischreiher. Der Vogel blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen, schleppte sich anschließend jedoch ins Gelände neben der Straße. Der PKW war unbeschädigt worauf der Autofahrer weiterfahren konnte. Die Funkstreife fuhr die Örtlichkeit an. Der verletzte Fischreiher wurde nicht mehr gefunden. Einige Hundert Meter weiter trafen die Polizisten allerdings einen anderen Autofahrer der gerade einen weiteren Fischreiher touchiert hatte, dieses Mal mit Sachschaden am Kühlergrill des Fahrzeuges. Beide PKW-Fahrer hatten angegeben mehrere auf der Straße stehende Fischreiher gesehen zu haben. |pilek-AH

