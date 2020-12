Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Ramstein-Miesenbach, Verkehrsunsicherer Schwertransport

Ramstein-MiesenbachRamstein-Miesenbach (ots)

Am Montagmorgen kontrollierten Beamte der Schwerverkehrsüberwachung auf dem Autohof Ramstein einen auffälligen Schwertransport. Während der Kontrolle stellten die Spezialisten mit Entsetzen fest, dass die Fahrzeugkombination erhebliche Mängel aufwies. Die maximale Breite war durch die Beladung mit einem Bagger erheblich überschritten. Die Sicherung der Ladung und der Zubehörteile war nicht ordnungsgemäß und unzureichend. Am Auflieger des Sattelzuges war ein Reifen so stark beschädigt, dass er ausgetauscht werden musste. Weiterhin konnte der Fahrer auch keine Schwertransportgenehmigung vorlegen. Bis zur Umladung auf ein geeignetes Fahrzeug wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.|zvd

