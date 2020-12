Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Westpfalz, Winter macht Autofahrern zu schaffen

Bild-Infos

Download

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Regen, Eis und Schnee haben den Autofahrern am frühen Dienstagmorgen in der Westpfalz zu schaffen gemacht. Auf den Autobahnen im Dienstbezirk der Autobahnpolizei Kaiserslautern ereigneten sich insgesamt 8 Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden von rund 65.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es blieb überwiegend bei Blechschäden. In den meisten Fällen war die Unfallursache die Fahrweise und das Tempo der Verkehrsteilnehmer, welches nicht immer an die Witterungs- und Fahrbahnverhältnisse durch überfrierende Nässe und Schnee angepasst war. Mehrere Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahmen auf der A6, A62 und A63 waren zeitweise Fahrstreifen blockiert oder gesperrt.|past

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell