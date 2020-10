Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

WiesbadenWiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Einbruch in Kneipe, Ort: Wiesbaden, Am Schlosspark, Zeit: Donnerstag, 29.10.2020, zwischen 02.00 Uhr und 11.15 Uhr

(akl) In eine Gaststätte "Am Schlosspark" in Wiesbaden-Biebrich ist am Donnerstag zwischen 02.00 Uhr und 11.15 Uhr eingebrochen worden. Unbekannte brachen die Holzeingangstür auf und gelangten so in das Innere. Dort wurden zwei Spielautomaten aufgehebelt und die innenliegenden Geldkassetten entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruch in Werbeagentur, Ort: Wiesbaden, Adolfstraße, Zeit: Mittwoch, 28.10.2020, 19.45 Uhr bis Donnerstag, 29.10.2020, 09.20 Uhr

(akl) Die Büroräume einer Werbeagentur in der Adolfstraße sind zwischen Mittwoch, 19.45 Uhr, bis zum Donnerstag, gegen 09.20 Uhr, von Einbrechern aufgesucht worden. Unbekannte schoben den Rollladen hoch und hebelten eine Bürotür auf. Entwendet wurden ein Laptop und ein Computerbildschirm. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Baucontainer aufgebrochen, Ort: Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee, Zeit: Mittwoch, 28.10.2020, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 29.10.2020, 08.00 Uhr

(akl) Von Mittwochabend, ab 18.00 Uhr, auf Donnerstag, 08.00 Uhr, ist auf einer Baustelle in der Albert-Schweitzer-Allee ein Baucontainer aufgebrochen worden. Nach dem Aufhebeln der Schließvorrichtung wurden hochwertige Lasermessgeräte und eine Rüttelmaschine entwendet. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ist mit der Aufklärung des Sachverhalts befasst und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2340.

4. Vandalismus an Schule, Ort: Wiesbaden-Nordenstadt, An der Schule, Zeit: Freitag, 23.10.2020, 16.00 Uhr bis Montag, 26.10.2020, 09.00 Uhr

(akl) Am vergangenen Wochenende waren an einer Schule in Wiesbaden-Nordenstadt Vandalen am Werk. Auf dem Neubau einer Sporthalle in der Straße "An der Schule" haben Unbekannte flüssige Abdichtungsmasse auf Fensterscheiben und Metallrahmen verteilt und dadurch einen hohen Sachschaden verursacht. Die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers sucht Hinweisgeber und bittet diese, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

5. Fahrraddiebstahl vereitelt, Ort: Wiesbaden, Helenenstraße, Zeit: Freitag, 30.10.2020, 09.41 Uhr

(akl) Ein Fahrraddieb ist am Freitagmorgen gegen 09.40 Uhr bei dem Versuch beobachtet worden, in einem Hinterhof in der Helenenstraße ein Schloss zu knacken. Durch die Beobachtung ließ er von der Tat ab und flüchtete in Richtung Bleichstraße. Dort machte ein Zeuge Stadtpolizisten auf den 48-jährigen Mann aus Wiesbaden aufmerksam, die ihn festhielten und der Landespolizei übergaben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Fahrraddiebstahls eingeleitet.

6. Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: B 42, Frauenstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Innerhalb nur weniger Minuten zwei Unfälle verursacht und geflüchtet, Idstein, Landesstraße 3026, 29.10.2020, 18.38 Uhr bis 18.40 Uhr,

(pl)Die Fahrerin oder aber der Fahrer eines roten Transporters hat am frühen Donnerstagabend auf der L 3026 im Bereich von Idstein innerhalb nur weniger Minuten sogleich zwei Unfälle verursacht und ist in beiden Fällen einfach von der Unfallstelle geflüchtet. Die unfallflüchtige Person war mit dem Transporter von Walsdorf kommend auf der Landesstraße in Richtung Wörsdorf unterwegs, als sie auf der Strecke zweimal zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet und mit ihrem roten Fahrzeug jeweils ein entgegenkommendes Auto streifte. Die erste Kollision, bei welcher der Außenspiegel eines blauen Opels abgerissen wurde, ereignete sich gegen 18.38 Uhr und der zweite Zusammenstoß etwa zwei Minuten später. Hier wurde die komplette Fahrerseite eines schwarzen VW Golf beschädigt und ein Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Mögliche Zeugen der Unfälle und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Geisenheim, Birkenweg, 28.10.2020, 13.30 Uhr bis 29.10.2020, 07.30 Uhr,

(pl)In Geisenheim wurde zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen ein geparktes Auto bei einer Unfallflucht beschädigt. Die Geschädigte hatte ihren silbernen Volvo am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, im Birkenweg abgestellt und musste dann am nächsten Morgen, gegen 07.30 Uhr, erhebliche Beschädigungen im Frontbereich ihres Fahrzeugs feststellen. Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Reifen von geparkten Pkw zerstochen, Idstein, Limburger Straße, 29.10.2020, 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend haben unbekannte Täter in der Limburger Straße in Idstein die beiden rechten Reifen eines grauen Hyundai zerstochen. Das Auto war zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr gegenüber einer Bar auf einem Parkplatz abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 93940 in Verbindung zu setzen.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: B 260, Gemarkung Heidenrod Mittwoch: B 42, Gemarkung Eltville Donnerstag: B 54, Gemarkung Bad Schwalbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

