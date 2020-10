Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung der Kriminalpolizei Wiesbaden: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung nach einem gestohlenen PKW

Wiesbaden (ots)

Die unter der Pressemeldung für die Polizei Wiesbaden vom 27.10.2020 unter Nummer 10 veröffentlichte Suchmeldung für den vermeintlich entwendeten PKW BMW WI-IA 96 wird hiermit zurückgenommen. Das Fahrzeug konnte in der Nassauer Straße in Wiesbaden aufgefunden und sichergestellt werden. Laut Anwohnern soll es dort bereits seit drei Tagen gestanden haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.

