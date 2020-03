Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: 64-jähriger Gesuchter am Flughafen Stuttgart festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart konnten am vergangenen Samstagabend (07.03.20) einen 64-jährigen Gesuchten festnehmen. Wegen Gefährdung im Straßenverkehr war der Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.425,00 EURO verurteilt worden. Da er die Strafe vor Ort nicht bezahlen konnte, muss er nun die verhängte 95-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

Saskia Bredewald

Telefon: 0711 78781 - 1020

E-Mail: pressestelle.flughafen.stuttgart@polizei.bund.de

https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell