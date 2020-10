Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: <<<< >>>> Pressemitteilung vom 27.10.2020

Wiesbaden (ots)

Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden

1. Körperverletzung, Ort: Wiesbaden, Bleichstraße, Zeit: Montag, 26.10.2020, 18.24 Uhr

(akl) An einer Bushaltestelle in der Bleichstraße ist ein 27-jähriger Mann aus Wiesbaden am Montagabend angespuckt worden. Nachdem er gegen 18.25 Uhr zunächst am Bussteig C angesprochen worden wäre, sei er von einem Mann attackiert und letztlich angespuckt worden. Der Angreifer wurde mit Rastalocken, schwarzer Hautfarbe und Bob-Marley-Mütze beschrieben. Er sei 190 cm groß gewesen und habe eine schwarze Lederjacke getragen. Der Mann konnte von der in diesem Bereich vorhandenen Videoschutzanlage aufgezeichnet werden. Hinweise werden an die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2140 erbeten.

2. Bedrohung mit Messer, Ort: Idsteiner Straße, Zeit: Montag, 26.10.2020, 12.26 Uhr

(akl) Ein 13-jähriger Schüler ist an einer Bushaltestelle in der Idsteiner Straße von vier Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren bedrängt worden. Einer soll ihn dabei mit einem Messer bedroht haben. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Aufklärung des Sachverhalts übernommen und bittet um Hinweise an die Rufnummer (0611) 345-0.

3. Versuchter Tageswohnungseinbruch, Ort: Wiesbaden, Drususstraße, Zeit: Montag, 26.10.2020, zwischen 12.10 Uhr und 13.20 Uhr

(akl) In der Drususstraße in Wiesbaden-Biebrich wurde am Montagmittag zwischen 12.10 Uhr und 13.20 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Betreten wurde das Objekt aber dann augenscheinlich nicht. Vor dem Haus hielt sich eine Frau mit einem Jungen auf, welche verdächtig erschienen. Die Frau sei etwa 40 Jahre alt gewesen und habe bei 165 cm Größe eine kräftige Statur gehabt. Sie hatte schwarze, schulterlange Haare und war mit einer dunklen Hose und einer dunkelblauen Jacke bekleidet. Der sie begleitende Junge sei etwa 13 Jahre alt und 168 cm groß bei schlanker Statur gewesen. Er habe schwarze Haare mit einem Undercut gehabt und sei dunkel bekleidet gewesen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbruch in Gaststätte, Ort: Wiesbaden, Borsigstraße, Zeit: Montag, 26.10.2020, 23.00 Uhr bis Dienstag, 27.10.2020, 04.00 Uhr

(akl) In der Nacht vom Montag zum Dienstag ist in eine Gaststätte in der Borsigstraße eingebrochen worden. Im Zeitraum von 23.00 Uhr bis 04.00 Uhr wurden zwei Fenster aufgehebelt und verschiedene Schränke durchsucht. Der Täter wurde videografiert und erbeutete nur einen geringen Geldbetrag. Der Mann hatte mittellange, an den Seiten kurz rasierte Haare und trug zunächst eine helle Jacke, später einen dunklen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Verkehrsunfall, Ort: Mainz-Kostheim, Steinern-Kreuz-Weg Zeit: Montag, 26.10.2020, 11.40 Uhr

(akl) Bei einem Unfall im Steinern-Kreuz-Weg ist am Montag gegen 11.40 Uhr ein Sachschaden von 18.000 Euro entstanden. Eine 58-jährige Frau aus Mainz-Kostheim fuhr mit ihrem schwarzen Toyota vom Fahrbahnrand los und kollidierte dabei mit einem vorbeifahrenden BMW eines 63 Jahre alten Mannes. Ihr Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW geschleudert. Zwei Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit.

6. Zwei Autoaufbrüche, Ort: Mainz-Kostheim, Kostheimer Landstraße, Zeit: Montag, 26.10.2020, 16.00 Uhr bis 20.10 Uhr

(akl) In zwei Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kostheimer Landstraße abgestellt waren, wurde am Montag zwischen 16.00 Uhr und 20.10 Uhr eingebrochen. Bei einem blauen Audi A 7 wurde eine Scheibe auf der Fahrerseite zerstört, aber nichts entwendet. Beide Scheiben der Beifahrerseite wurden von einem schwarzen 1er BMW eingeworfen, hier wurde die auf dem Beifahrersitz abgestellte Handtasche der Fahrzeugbesitzerin entwendet. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

7. Spindaufbrüche im Schwimmbad, Ort: Wiesbaden, Hollerbornstraße, Zeit: Montag, 26.10.2020, 17.30 Uhr bis 19.10 Uhr

(akl) Zwischen 17.30 Uhr und 19.10 Uhr wurden am Montag zwei Kleiderspinde eines Schwimmbades in der Hollerbornstraße aufgehebelt und zwei Geldbörsen sowie Personaldokumente entwendet. Hinweise werden an die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2340 erbeten.

8. Sachbeschädigung an Plakaten, Ort: Wiesbaden, Biebricher Allee, Zeit: Montag, 26.10.2020, 23.20 Uhr

(akl) In der Biebricher Allee sind am Montagabend gegen 23.20 Uhr insgesamt 16 Plakate beschädigt worden. Die Plakate zum Thema Citybahn waren mit Kabelbindern an den Alleebäumen angebracht und wurden von den Bäumen gerissen. Bei der Tat wurde ein Mann beobachtet, der von kräftiger Statur gewesen sei und einen grauen Kapuzenpulli getragen habe. Dieser sei in Richtung 2. Ring davongelaufen. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

9. Taschendiebstahl, Ort: Wiesbaden, Äppelallee, Zeit: Montag, 26.10.2020, 11.50 Uhr

(akl) In einem Einkaufsmarkt in der Äppelallee hat am Montag gegen 11.50 Uhr ein Mann eine 81-jährige Frau abgelenkt und sie dabei bestohlen. Neben Bargeld wurden ihr auch Ausweispapiere aus der Jackeninnentasche entwendet. Der Tatverdächtige wurde als 18 Jahre alt und 175 cm groß mit normaler Statur beschrieben. Er habe schwarze Oberbekleidung mit einer Kapuze angehabt und keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Hinweise werden an die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2140 erbeten.

10. PKW-Diebstahl, Ort: Wiesbaden, An der Kupferlache, Zeit: Samstag, 24.10.2020, 15.00 Uhr bis Dienstag, 27.10.2020, 08.30 Uhr

(akl) Am Dienstag gegen 08.30 Uhr musste ein 47-jähriger Mann aus Wiesbaden feststellen, dass sein grauer BMW entwendet wurde. Er hatte das Fahrzeug am Samstag gegen 15.00 Uhr in Wiesbaden-Biebrich, "An der Kupferlache" abgestellt. An dem BMW X70 waren die Kennzeichen WI-IA 96 angebracht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Räuber gescheitert, Heidenrod, Kemel, Dr.-Karl-Hermann-May-Straße, 25.10.2020, 22.45 Uhr,

(pl)In Heidenrod-Kemel scheiterten am Sonntagabend zwei Täter beim Versuch, einen 42-jährigen Mann zu berauben. Nach Angaben des 42-Jährigen habe er sich gegen 22.45 Uhr neben seinem Pkw im Wendehammer der Dr.-Karl-Hermann-May-Straße aufgehalten, als zwei Männer auf ihn zugekommen seien und ihn aufgefordert hätten, seine Geldbörse herauszugeben. Da sich der Geschädigte hierdurch bedroht fühlte, habe er sein Fahrzeug abgeschlossen und zu Fuß die Flucht ergriffen. Währenddessen soll das Duo noch eine Dose hinter ihm hergeworfen haben. Als der 42-Jährige dann später mit einer verständigten Polizeistreife zum Tatort zurückkehrte, wurde festgestellt, dass eine Seitenscheibe seines zurückgelassenen Pkw eingeschlagen wurde. Einer der beiden Täter soll ca. 26- 28 Jahre alt sowie etwa 1,80-1,85 Meter groß gewesen sein und kurze, schwarze Haare gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jacke, einer hellblauen Jeans und weißen Turnschuhen gewesen. Der Komplize habe einen Dreitagebart und einen weißen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze sowie eine schwarze Turnhose getragen. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Anrufe von falschen Polizisten, Idstein, 26.10.2020.

(pl)Am Montagabend wurden in Idstein mehrere Personen von falschen Polizeibeamten angerufen. Die Täter erzählten in den Telefonaten die bereits bekannte Geschichte, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei, welche es auf die Wertsachen der Angerufenen abgesehen hätte. Hierbei versuchten die Anrufer die Geschädigten geschickt über Vermögenswerte auszufragen. In den bislang bekannt gewordenen Fällen wurde das Ansinnen der Täter jedoch durchschaut, so dass die Betrüger scheiterten. Die "echte" Polizei würde niemals Auskünfte über Vermögenswerte am Telefon verlangen. Daher ist aufgrund der neuesten Fälle Vorsicht geboten, da zu erwarten ist, dass die Täter weitere Versuche starten werden, um an Geld und Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf die Masche ein und beenden Sie solche Gespräche sofort.

3. Geparktes Auto zerkratzt, Geisenheim, Klausstraße, 26.10.2020, 16.40 Uhr bis 27.10.2020, 06.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in Geisenheim einen geparkten Opel zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der betroffene Pkw war in der Klausstraße abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell