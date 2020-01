Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200129 - 0096 Frankfurt-Sachsenhausen: Diebe folgen Frau in Lebensmittelmarkt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Dienstag, den 28. Januar 2020, gegen 18:30 Uhr, beklauten zwei bislang unbekannte Männer eine 62 Jahre alte Frau in einem Lebensmittelmarkt.

Die beiden Täter folgten der Geschädigten zunächst in den Markt in der Schweizer Straße und beobachteten sie im Eingangsbereich. Einer der Männer verwickelte die Frau dann in ein Gespräch, sodass ihr der Zweite unbemerkt das in der Handtasche befindliche Portemonnaie stehlen konnte. Beide Täter verließen anschließend das Geschäft und flüchteten in unbekannte Richtung.

Beide Männer waren etwa 175 cm groß und hatten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Der 1. Täter war ca. 50 - 60 Jahre alt, von dicklicher Gestalt und hatte eine Glatze mit Haarkranz. Er trug eine Brille, einen grauen Pullover, darüber einen schwarzen Mantel, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Der 2. Täter war ca. 30-40 Jahre alt, schlank und hatte eine schwarze Kurzhaarfrisur. Dieser trug eine dunkle Jacke, eine blaue Jeans, dunkle Schuhe mit weißer Sohle und eine schwarze Umhängetasche.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell