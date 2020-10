Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung der Wiesbadener Polizei: Infomobil der Polizei klärt zur Brandserie auf

Wiesbaden (ots)

Infomobil der Polizei klärt zur Brandserie auf, Ort: Mainz-Kastel, Steinern Straße, Zeit: Freitag, 30.10.2020, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Im Verlauf der vergangenen zwei Monate kam es im Bereich Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim vermehrt zu nächtlichen Brandstiftungen. Es wurden Großraummülltonnen, eine Gartenhütte und drei PKW angezündet. Eine Gefahr für das Leben von Menschen war nicht gegeben.

Die durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten bislang noch nicht zur Ermittlung und Festnahme der Täter.

Die Kriminalpolizei arbeitet weiterhin intensiv an der Aufklärung der Brandserie und ist hierbei dringend auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Deshalb bitten wir Sie, verdächtige Beobachtungen und Wahrnehmungen direkt der Polizei mitzuteilen. Nur so haben wir die Chance, die Täter festzunehmen und mögliche Gefährdungen von Personen und Sachgütern zu verhindern.

Wir nehmen die Sorgen der Bevölkerung sehr ernst und wollen betroffene Anwohnerinnen und Anwohner für diesen Sachverhalt sensibilisieren und über Präventionsmöglichkeiten informieren.

Hierzu wird am Freitag, dem 30. Oktober 2020, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr das Infomobil des Polizeipräsidiums Westhessen in der Steinern Straße auf dem Parkplatz des Nahkaufmarktes als Anlaufstelle zur Verfügung stehen.

Für den Präventionsrat hat der Vorsitzende Herr Schuster seine Teilnahme zugesagt und stellt sich den Fragen der Besucher. Auch der Ermittlungsgruppenleiter, Polizeihauptkommissar Marc Breyer, und der Schutzmann vor Ort des 2. Polizeireviers, Polizeioberkommissar Oliver Decker, werden den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort stehen.

Daneben sind die kriminalpolizeilichen Berater Polizeihauptkommissar Frank Anders und Kriminaloberkommissar Thomas Lange vor Ort und beraten sie zu den Themen Wohnungseinbruchdiebstahl und Straftaten zum Nachteil älterer Menschen.

Nehmen sie das Angebot wahr und helfen sie uns - damit wir, gemeinsam mit ihrer Unterstützung, den Tätern auf die Spur kommen.

