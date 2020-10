Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

WiesbadenWiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Wohnungseinbruch, Ort: Wiesbaden, Saarburger Straße, Zeit: Dienstag, 27.10.2020, 18.50 Uhr bis 19.50 Uhr

(akl) Am Dienstagabend, zwischen 18.50 Uhr und 19.50 Uhr, ist in ein Haus in der Saarburger Straße eingebrochen worden. Mit brachialer Gewalt wurde ein Wohnzimmerfenster aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei wurden ein geringer Bargeldbetrag und ein goldener Ring entwendet. Im Nahbereich wurden zwei dunkel gekleidete Männer gesehen, die Verdacht erregten. Eine Person sei 175 - 180 cm groß und von normaler Statur gewesen. Er habe einen 3-Tage-Bart gehabt und eine Kapuze über dem Kopf getragen. Der Begleiter konnte nicht weiter beschrieben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Schlägerei unter Jugendlichen, Ort: Wiesbaden, Wörther-See-Straße, Zeit: Dienstag, 27.10.2020, 15.15 Uhr

(akl) In der Wörther-See-Straße kam es am Dienstag gegen 15.15 Uhr zu einer Schlägerei unter mehreren Jugendlichen. Fünf bis sechs Jugendliche sollen dabei auf zwei Jungen im Alter von 13 und 15 Jahren eingeschlagen und getreten haben. Drei Angreifer konnten beschrieben werden. Einer sei 14 Jahre, wobei er augenscheinlich älter aussah. Er sei 160 cm groß, habe dunkle Haare und einen Jogginganzug von Adidas in den Farben rot und schwarz getragen. Der Zweite wurde 155 cm bis 160 cm groß mit dunklen Haaren beschrieben. Neben einer grauen Jeans und einer weißen Jacke habe er eine Schirmmütze mit einem Schriftzug getragen. Ein weiterer Junge wurde 160 cm groß, kräftig und mit dunklen Haaren, sowie dunkler Bekleidung beschrieben. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

3. Fahrraddieb gesehen, Ort: Wiesbaden, Rheinstraße, Zeit: Dienstag, 27.10.2020, 18.25 Uhr

(akl) In der Rheinstraße hatte es ein Dieb am Dienstagabend auf ein Elektrofahrrad abgesehen. Gegen 18.25 Uhr machte er sich daran, das angeschlossene Hinterrad zu demontieren und wollte dann das restliche Fahrrad wegtragen. Dabei wurde er vom Fahrradbesitzer gesehen und angesprochen. Der Dieb ließ das Fahrrad fallen und flüchtete. Der Mann sei etwa 180 cm groß und ca. 30 Jahre alt gewesen. Er sei dunkel gekleidet gewesen, habe eine Wollmütze getragen und einen Rucksack mitgeführt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Körperverletzung, Ort: Wiesbaden, Von-Leyden-Straße, Zeit: Montag, 26.10.2020, 15.20 Uhr

(akl)Weil bei Baumpflegearbeiten in der Von-Leyden-Straße Sägespäne und Blätter auf ein Auto fielen, ist es am Montag gegen 15.20 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Im Zuge der Streitigkeiten habe der 67-jährige Fahrzeugbesitzer den 32-jährigen Arbeiter aus Bad Vilbel beleidigt und geohrfeigt. Deswegen wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

5. Handwerkertrick, Ort: Wiesbaden, Steinmetzstraße, Zeit: Dienstag, 27.10.2020, zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr

(akl) Eine 87-jährige Seniorin aus der Steinmetzstraße hat am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr einen Mann in die Wohnung gelassen, weil er vorgab, dringende Arbeiten durchführen zu müssen. Der Mann gab sich als Elektriker aus und erklärte, den Sicherungskasten und die Steckdosen überprüfen zu müssen. Dabei lenkte er die Frau ab und entwendete neben diversen Gegenständen auch einen geringen Bargeldbetrag. Der Betrüger sei 180 cm groß, 40 bis 45 Jahre alt und von normaler Statur gewesen. Er habe kurze dunkle Haare gehabt und Hochdeutsch gesprochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Verkehrsunfall mit Trunkenheit, Ort: Wiesbaden, Bierstadter Höhe, Zeit: Dienstag, 27.10.2020, 23.15 Uhr

(akl) In der Bierstadter Straße ist es am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem etwa 6.000 Euro Sachschaden entstand. Ein 61-jähriger Mann aus Köngernheim kam in der Bierstadter Höhe nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten graugrünen Smart. Zeugen berichteten bei der Unfallaufnahme, dass der weiße Audi SQ7 des Mannes zuvor mit laufendem Motor etwa eine Viertelstunde mittig auf der Fahrbahn der Bierstadter Höhe gestanden habe. Dann sei er losgefahren und unmittelbar rechts gegen das geparkte Fahrzeug gefahren. An der Unfallstelle wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 1,86 Promille festgestellt. Daraufhin wurde beim 4. Polizeirevier bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Mit dem Auto überschlagen, Idstein, Landesstraße 3026, 27.10.2020, 08.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagmorgen hat sich ein 26-jähriger Autofahrer auf der L 3026 bei Idstein mit seinem Auto überschlagen. Der Autofahrer war gegen 08.30 Uhr von Wörsdorf kommend in Richtung Idstein unterwegs, als er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam, die Gegenfahrbahn überquerte und schließlich mit seinem Smart einen Abhang hinunterfuhr. Der Pkw überschlug sich und kam im angrenzenden Feld zum Stillstand. Der 26-Jährige stieg eigenständig aus seinem total beschädigten Fahrzeug aus und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

2. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Idstein, Limburger Straße, 25.10.2020, 13.15 Uhr bis 15.00 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in der Limburger Straße in Idstein wurde am Sonntagnachmittag ein geparkter roter Seat Ibiza beschädigt. Das im hinteren, linken Bereich beschädigte Auto war zwischen 13.15 Uhr und 15.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule abgestellt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell