FW Schiffdorf: Auto kollidiert mit Baum

Schiffdorf - Laven

Heute Mittag gegen 11:30 Uhr ist eine 27-Jährige aus Geestland mit ihrem Citroën gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin ist aus bisher ungeklärter Ursache auf der K61 aus Laven kommend in den Seitenstreifen geraten, gegen einen Baum geprallt und quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Ersthelfer kümmerten sich sofort um die verletzte Frau und setzten einen Notruf ab. Die Leitstelle alarmierte die Ortswehr Spaden, den Rettungsdienst sowie die Polizei. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte kümmerte sich der Rettungsdienst um die Frau, die noch im Auto saß. Die Ortswehr Spaden sicherte die Unfallstelle und unterstützte den Rettungsdienst. Die Fahrerin, die nicht eingeklemmt war, konnte dem Rettungsdienst zugeführt werden. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle. Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme. Die K61 war während des Einsatzes voll gesperrt. Am Auto entstand ein Totalschaden. Der Einsatz war gegen 13 Uhr beendet.(kah)

