Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines ehemaligen Stalls

Katzenbach (Donnersbergkreis)Katzenbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Montagmorgen geriet in der Hauptstraße ein als Gartenhaus genutzter ehemaliger Stall in Vollbrand. In dem Gebäude wurden verschiedene Gartenutensilien gelagert. Das Feuer wurde durch die freiwilligen Feuerwehren verschiedener Ortschaften gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen, dürfte eine vorsätzliche Inbrandsetzung mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen sein. |pirok

