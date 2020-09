Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer angefahren - Fahrer eines weißen Sprinters gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagabend (14.09., 18.20 Uhr) befuhr ein Fahrradfahrer die Carl-Bertelsmann Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Ausfahrt eines Bio-Supermarktparkplatzes kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weißen Sprinter.

Der 54-jährige Sprinter-Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Der Fahrer des Sprinters konnte wie folgt beschrieben werden: Er hatte blonde Haare, trug keinen Bart und war mit einem Poloshirt bekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Sprinter und dessen Fahrer geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell