Polizei Gütersloh

POL-GT: Türkollision auf Parkplatz - Unfallflucht geklärt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Montagabend (14.09., 17.40 - 18.10 Uhr) kollidierte eine bis dahin unbekannte Fahrerin eines Mercedes, beim Aussteigen mit der Tür ihres Pkw mit einem geparkten Opel, auf dem Parkdeck eines Supermarktes an der Bahnhofstraße in Rheda.

Anschließend ging die Frau einkaufen, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Als der 39-jährige Besitzer des Opels zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigung fest und verständigte die Polizei.

Nach dem Eintreffen der Beamten kehrte die Mercedes-Fahrerin zurück. Gegen die 27-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

