POL-GT: Verkehrsunfall - Pkw umgekippt und vier Leichtverletzte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagmorgen (14.09., 08.25 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Im Füchtei/ Buxelstraße zu einer Kollision zweier Pkw, bei der alle Insassen leicht verletzt wurden.

Ein 38-jähriger Mann aus Gütersloh befuhr in seinem VW, gemeinsam mit seinen beiden ein- und fünfjährigen Kindern, die Straße Im Füchtei in Richtung Rhedaer Straße. Auf der Buxelstraße fuhr zeitgleich eine 61-jährige Frau aus Gütersloh mit ihrem Toyota in Richtung Diekstraße. Im Kreuzungsbereich nahm der VW-Fahrer die vorfahrtberechtigte Toyota-Fahrerin eigenen Angaben nach nicht wahr, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Durch die Kollision kippte der Pkw des 38-Jährigen und blieb auf der Fahrzeugseite liegen. Der 38-Jährige sowie seine Kinder konnten das Auto selbstständig verlassen.

Der Gütersloher und seine Kinder wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Bielefelder Klinikum transportiert. Die 61-jährige Toyota-Fahrerin wurde ebenfalls zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 13 000 Euro.

