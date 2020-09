POL-GT: Kioskeinbruch am Fußballplatz - Bargeld gestohlen

Polizei Gütersloh

Gütersloh (MK) - In der Zeit von Freitag bis Montag (11.09. - 14.09.) haben unbekannte Täter einen Verkaufskiosk auf dem Gelände eines Sportvereins an der Straße An der Lutter im Ortsteil Isselhorst aufgebrochen.

Die Einbrecher haben das Vorhängeschloss aufgesägt und haben aus dem Inneren Bargeld entwendet. Zudem haben die Unbekannten den Innenraum des Containerkiosks mit lila Farbe besprüht und beschmiert.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

