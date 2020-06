Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Frau nach Unfall verstorben

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die 72 Jahre alte Frau, die am Donnerstagvormittag (04.06.2020) in der Vaihinger Straße von einem Bus erfasst worden ist (siehe auch Pressemitteilung vom 04.06.2020), ist in der Nacht auf Freitag (05.06.2020) an den Folgen ihrer Verletzungen in einem Stuttgarter Krankenhaus verstorben.

