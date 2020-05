Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek/ Höltinghausen- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Dienstag, 19. Mai 2020, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 20. Mai 2020, 05.50 Uhr, kam es in der Buchenlandstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen weißen Dacia, welcher auf einem Abstellplatz vor einem Wohnhaus abgestellt wurde. Insgesamt wurde der rechte Außenspiegel abgerissen und kaputtgeschlagen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Garrel- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei/ Zeugenaufruf

Zwischen Donnerstag, 21. Mai 2020, zwischen 02.36 Uhr und 02.45 Uhr, kam es in der Schulstraße zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmiererei. Zwei bislang unbekannte Täter besprühten an fünf Stellen den Gebäudekomplex der Oberschule, die benachbarte Sporthalle sowie ein Kassenhäuschen auf dem Sportgelände. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Diese Sachbeschädigungen stehen vermutlich im Zusammenhang mit den weiteren, bereits am 21. Mai 2020 gemeldeten Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in Garrel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Garrel (Tel. 04474-310) in Verbindung zu setzen.

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 20. Mai 2020, zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr, kam es im Calhorner Kirchweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich beim Rangieren oder Rückwärtsfahren auf einer Grundstückszufahrt gegen die Grundstücksmauer des benachbarten Grundstückes. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-3955) entgegen.

