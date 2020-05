Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 21. Mai 2020, gegen 13.20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 72 (Friesoyther Straße) in Höhe der Einmündung Zum Strand ein Verkehrsunfall. Drei PKW-Fahrer beabsichtigten von der Bundesstraße 72 nach links die Straße zum Strand abzubiegen und bremsten daher ab. Ein dahinter befindlicher 55-jähriger Motorradfahrer aus Wangerland bremste ebenfalls ab, kam jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen. Der Motorradfahrer stieß mit dem PKW-Heck eines 19-jährigen aus Cappeln zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 55-jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

