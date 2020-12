Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hilfsaktion für Handydiebstahl ausgenutzt

LautereckenLauterecken (ots)

Ein Taschendieb hat am Montagabend eine Gelegenheit für den Diebstahl eines Handys genutzt. Eine 18-Jährige half im Discounter in der Saarbrücker Straße einer anderen Frau heruntergefallene Ware wieder in das Regal zu räumen. Hierbei wurde ihr das nach hinten aus der Tasche herausragende Mobiltelefon entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorgang um 19:20 Uhr im LIDL - Markt unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

PPolizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



