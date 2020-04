Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, B 311) Beim Abbiegen entgegenkommendes Auto übersehen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Immendingen, B 311 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin und dem Einsatz eines Rettungshubschraubers ist es am Montag, kurz vor 16.30 Uhr, bei einem Abbiegevorgang an der Einmündung der Landesstraße 225 auf die Bundesstraße 311 am Ortseingang von Immendingen gekommen. Eine 29-jährige Audi-Fahrerin war - von Möhringen kommend - auf der B 311 nach Immendingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die L 225 in Richtung Daimler Testgelände abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen entgegenkommenden VW Polo eines 32-jährigen Autofahrers, der auf der B 311 in Richtung Tuttlingen fuhr. Bei einem heftigen Zusammenprall der beiden Autos erlitt die Audi-Fahrerin einen Schock und war vorübergehend nicht mehr ansprechbar. Aus diesem Grund wurde zu den eintreffenden Rettungskräften vorsorglich ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Nach einer Erstbehandlung noch an der Unfallstelle wurde die leicht verletzte Audi-Fahrerin mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Wagen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell