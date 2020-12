Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Marienthal (Donnersbergkreis)Marienthal (Donnersbergkreis) (ots)

Wie der Polizei erst nachträglich bekannt wurde, kam es am Montagnachmittag auf der Landesstraße 386, zwischen Bastenhaus und Marienthal, im Begegnungsverkehr zu einer bislang ungeklärten Unfallflucht. Der Unfallverursacher geriet über die Fahrbahnmitte, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs kam, wobei dieser beschädigt wurde. Er fuhr einfach in Richtung Bastenhaus weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Geschädigte erstattete erst eine Anzeige, nachdem er am Mittwochnachmittag an der Unfallstelle einen Außenspiegel am Fahrbahnrand aufgefunden hatte. Dieser könnte im Zusammenhang mit der Unfallflucht stehen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Zeugenhinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell