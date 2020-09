POL-MA: St.Leon-Rot/A 5: 5.000 Euro Sachschaden bei Unfall mit drei Fahrzeugen - Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mannheim

St.Leon-Rot/A 5 (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.40 Uhr auf der A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau ereignete, sucht die Polizei. Bei stockendem Verkehr war ein unbekannter Autofahrer auf einen davor auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Mercedes aufgefahren und hatte diesem auf einen davor fahrenden Citroen geschoben. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer. Die Unfallbeteiligten konnten keine Hinweise auf das Auto geben. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug bzw. den flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06227/358260 bei der Autobahnpolizei in Walldorf zu melden.

